Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание:пч...лы,щ...тка,печ...нка,пш...нная каша,зач...с,переж...вывать,кош...лка,ж...сткий,тяж...лый,ш...рстка,ш...лк,ш...потом.
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание:пч...лы,щ...тка,печ...нка,пш...нная каша,зач...с,переж...вывать,кош...лка,ж...сткий,тяж...лый,ш...рстка,ш...лк,ш...потом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчёлы, щётка, печёнка, пшённая каша, зачёс, пережёвывать, кошёлка, жёсткий, тяжёлый, шёрстка, шёлк, шёпотом. Пишем "ё" потому что падает ударение.
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