Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.

Математика

Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.

Автор: Гость