Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.
Математика
Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.
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