Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.

Математика
Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Какая часть покрыта в два слоя.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10 или 10 %................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сочинение на тему"человек хозяин планеты"полтора листа! умоляю!!!
Ответить
Геометрия
Дана геометрическая прогрессия (bn) для которой b5=15, b8=-405 . Найдите знаменатель прог??ессии
Ответить
Математика
Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его ...
Ответить
История
Перечислите события проходившие на княжеских и боярских дворах 11-12века
Ответить
Алгебра
На координатной прямой отмечены числа,x,y и z. Какая из разностей z-x,z-y,y-x положительная ? 1)z-x 2)z-y 3)y-x 4)ни одна из них
Ответить