Дана геометрическая прогрессия (bn) для которой b5=15, b8=-405 . Найдите знаменатель прог??ессии

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Q - знаменатель прогрессии. Если b5 умножить на q, то получим b6, ещё умножить на q = b7, ещё умножить на q= b8. Таким образом b5 *q^3=-405. B5=15 по условию, следовательно получаем: 15*q^3=-405; q^3= -405/15; q^3= -27; q=-3. . Знаменатель прогрессии -3