Допоможіть скласти речення з фразеологізмом нуль без палички ( в значенні нічого ??е вартий)
Українська мова
Допоможіть скласти речення з фразеологізмом нуль без палички ( в значенні нічого ??е вартий)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ти як нуль без палички
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