Упражнение номер 100 Срочно !!
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Упражнение номер 100 Срочно !!
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Приближался рассвет - начинало рассветать. рассветало. Наступает вечер - Вечереет В этот солнечный день все хорошо работали - В этот солнечный день хорошо работалось Мы долго не хотели уходить из зимнего леса - Нам долго не хотелось уходить из зимнего леса Мой друг по вечерам не сидит дома - Моему другу по вечерам не сидится дома От волнения мы долго не спали - От волнения нам долго не спалось у меня лихорадка - меня лихорадит У больного тошнота - Больного тошнило У него озноб - Его знобит Он нездоров - Ему нездоровится
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