Звукова модель слова проводжають
Українська мова
Звукова модель слова проводжають
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Проводжають - [ п р о в о дж а й у т' ] - 11 букв, 10 звуків; [ - - 0 - 0 - 0 = 0 = ];
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