Мне нужно сочинение на тему:"Наши друзья-растения и животные" Мне нужно по бытрей за самое хорошие и большой даю корону!!

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Сегодня я расскажу о самых главных наших друзьях:растений и животных.животные и растения занимают главную часть в жизни человека. допустим коровы,козы дают нам молоко из молока делают:сыр,йогурт,сметану и прочие молочные продукты.без животных у нас бы не было полезных и натуральных продуктов. Вот курица она несёт яица:из яиц в 21 веке придумали множество блюд. можно сказать что животные не друзья а спасители!!! а растения занимают главную роль в нашей жизни:они дают кислород. и это самое главное так как без кислорода жизнь на земле бы не существовала!!!мир это чудесное место где животные и растения играют главную роль в нашей жизни! удачи)