Словотвірний розбір слова КЛЕН
Українська мова
Словотвірний розбір слова КЛЕН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клен - все слово - корінь,значить, воно є початком словотвірного розбіру а також словотвірного гнізда,тобто це початкове слово.
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