Длина прямоугольного параллелепипеда равна 50 см , его ширина составляет 48 % длины , а высота в 1 целую ( числитель 2 , знаменатель 3 ) больше ширины . Вычислите объем параллелепипеда
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 50 см , его ширина составляет 48 % длины , а высота в 1 целую ( числитель 2 , знаменатель 3 ) больше ширины . Вычислите объем параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дл.: 50 см Ш.: 50 * 0,48 = 24 В.: 50 * 1 2/3 = 250/3 Перемножаем: 50 * 24 * 250/3 = 50 * 8 * 250 = 100 000 кв. см или 10 кв. м
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