Длина прямоугольного параллелепипеда равна 50 см , его ширина составляет 48 % длины , а высота в 1 целую ( числитель 2 , знаменатель 3 ) больше ширины . Вычислите объем параллелепипеда

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда равна 50 см , его ширина составляет 48 % длины , а высота в 1 целую ( числитель 2 , знаменатель 3 ) больше ширины . Вычислите объем параллелепипеда

Автор: Гость