Являются автотрофами
Биология
Являются автотрофами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перевести этот термин с греческого языка, легко понять, о чем пойдет речь. «Авто» означает «сам», «трофос» – «пища». И действительно, эти организмы сами производят для себя необходимые вещества. Автотрофы - это те организмы, которые способны из неорганических веществ в процессе фотосинтеза или хемосинтеза производить для собственного питания органические вещества. Такие организмы не зависят в питании от готовой органики и являются началом любой пищевой цепи, то есть источником пищи для других организмов с гетеротрофным типом питания. Растения - автотрофы, так как они синтезируют органические и неорганические вещества.
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