Возможно ли изменение политического режима при сохранении неизменной формы прав??ения?

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Вполне возможно. Примером для этого может послужить Румыния. Неизменной формой правления была монархия а политический курс был умеренно консервативным. С приходом к власти Йона Антонеску страна превратилась в кубло тоталитаризма, где Антонеску занимал пост диктора, но форма правления оставалась все та же- монархия. Королём в то время являлся Михай І