Возможно ли изменение политического режима при сохранении неизменной формы прав??ения?

Другие предметы
Возможно ли изменение политического режима при сохранении неизменной формы прав??ения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вполне возможно. Примером для этого может послужить Румыния. Неизменной формой правления была монархия а политический курс был умеренно консервативным. С приходом к власти Йона Антонеску страна превратилась в кубло тоталитаризма, где Антонеску занимал пост диктора, но форма правления оставалась все та же- монархия. Королём в то время являлся Михай І
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста. Алгебра. 8 класс.
Ответить
Русский язык
Название какой еды не говорит о том, как её готовят? А)вареники Б)запеканка В)мо??оженое Г)печёнка Д)тушёнка
Ответить
Химия
При сгорании 0,7г одновалентного металла в кислороде образовалось 1,5г его оксида. Определить этот металл.
Ответить
Биология
Закончите предложения. характер питания у животных является важнейшим признаком это- го царства живых организмов, В отличие от грибов и большинства...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста завтра уже занятие, а я ни чего не сделала 1) Use: am. are. is 1 Hi…a student. 2 You…French. 3 I…a teacher. 4 She …a...
Ответить