При сгорании 0,7г одновалентного металла в кислороде образовалось 1,5г его оксида. Определить этот металл.

Химия

При сгорании 0,7г одновалентного металла в кислороде образовалось 1,5г его оксида. Определить этот металл.

Автор: Гость