При сгорании 0,7г одновалентного металла в кислороде образовалось 1,5г его оксида. Определить этот металл.
Химия
При сгорании 0,7г одновалентного металла в кислороде образовалось 1,5г его оксида. Определить этот металл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Ме+О2=2Ме2О n(Me)=0,7/x n(Me2O)=1,5/(2x+16) 2*1,5/(2x+16)=0,7/x Откуда х=7 г/моль, что соответствует литию Li.
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