На старом пузырьке Алиса увидела надпись_4 таблеток а) 9 б)5 в) 3 г) 2 д)1
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На старом пузырьке Алиса увидела надпись_4 таблеток а) 9 б)5 в) 3 г) 2 д)1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ д) 1. Потому что 14 таблеток
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