Помогите, пожалуйста, с решением) Определить, как изменится сила гравитационного взаимодействия двух тел одинаковой массы, при увеличении массы каждого из них в 2 раза и одновременном уменьшении расстояния между ними в √2 раз. ...

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Правильным будет ответ А. Сила притяжения пропорциональна произведению масс тел. Здесь оба множителя возросли в 2 раза, значит произведение возрастает в 4 раза. А еще эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами. У нас расстояние уменьшилось в корень из двух раз, значит сила должна возрасти в два раза. Итого имеем: с увеличением массы сила возрастает в 4 раза и ещё в 2 раза она возрастает с уменьшением расстояния. 4×2=8