Подайте у вигляді дробу 1/х^2+5х + 1/5х+25
Алгебра
Подайте у вигляді дробу 1/х^2+5х + 1/5х+25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(х² + 5х ) + 1/(5x +25) = 1/(x(x+5) ) + 1/(5(x+5)) = = (5 + x ) / ( 5x(x+5)) = 1/ 5x
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