Выпиши предложения все формы имен прилагательных с именами существительными кот??рым они относятся укажи число род если есть падеж одной из форм имени прилагательного на выбор в мире существует много необычных удивительных памя...

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Выпиши предложения все формы имен прилагательных с именами существительными кот??рым они относятся укажи число род если есть падеж одной из форм имени прилагательного на выбор в мире существует много необычных удивительных памятников
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Автор: Гость
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Гость:
Необычных памятников удивительных памятников м,р. мн.ч  Р п.
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