Выпиши предложения все формы имен прилагательных с именами существительными кот??рым они относятся укажи число род если есть падеж одной из форм имени прилагательного на выбор в мире существует много необычных удивительных памя...
Русский язык
Выпиши предложения все формы имен прилагательных с именами существительными кот??рым они относятся укажи число род если есть падеж одной из форм имени прилагательного на выбор в мире существует много необычных удивительных памятников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необычных памятников удивительных памятников м,р. мн.ч Р п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите плиз!!! Представьте в виде десятичной дроби с точностью до 0,01. 1) 5:11 2) 5це??ых 6:7 3) 3:13 4) 4целых 8:11
Русский язык
Четыре из этих пяти слов сложные а одно нет. Какое? А козерог Б единорог В носор??г Г бегемот Д дикобраз