У кого получится решить? Корень х = 3
Алгебра
У кого получится решить? Корень х = 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х будет равен 9.....
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