Поясніть як використовуючи лише лінійку виготовити з мідного дроту провідник із ??аданим електричним опором ( наприклад 1 Ом )
Физика
Поясніть як використовуючи лише лінійку виготовити з мідного дроту провідник із ??аданим електричним опором ( наприклад 1 Ом )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя есть только линейка и знание того, что удельное сопротивление меди равно 0,018 Ом*мм2/м. Плюс ты можешь взять проволоку любого диаметра, например, померить этой линейкой диаметр провода, например, 1,5 мм По формуле площади круга, найдёшь площадь поперечного сечения: S=(pi*D^2)/4=1,77 мм2 Теперь, зная сопротивление(1 Ом), уд. сопротивление(0,018 Ом*мм2/м) и площадь поперечного сечения, ты можешь найти длину этого проводника: l=(R*S)/po=105.4 метра(Как видишь, линейки будет маловато)) Поэтому надо брать очень тонкую проволоку Скажем, чтобы медный провод имел 1 Ом при 30 см длины(линейка большая), его диаметр должен быть 0,08 мм.
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