Река мисисипи. Материк,притоки,исток,устье,в какой части находится,бассейн.

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Северная америка. Южная ее часть. Наиболее длинный приток — Миссури. Река Миссури, образованная от слияния рек Джефферсон, Мадисон и Галлатин — самая длинная река в Соединённых Штатах.Исток Николетт-Крик Протекает исключительно на территории Соединённых Штатов Америки, хотя её бассейнраспространяется и на Канаду