Какие изменения произошли в период раздробленности в культурном развитии Древне?? Руси?
История
Какие изменения произошли в период раздробленности в культурном развитии Древне?? Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(-) ослабление центральной власти, междоусобные войны, упадок военного могущества Древней России. 2(+) рост городов, развитие ремесла и торговли, расцвет и разнообразие древнерусской культуры.
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