Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатн??й плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).

Математика
Задайте линейную функцию формулой s = kt, если известно, что ее график на координатн??й плоскости tOs проходит через начало координат и через точку: а) А(5; 7); б) Б(-2; – 8); в) С(9; – 3); г) D (-4; 12).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю, S это ось ординат, а T - абсцисс?  s=kt а) 7=k5 → k=7/5=1,4 Ответ: s=1,4t б) -8=k(-2) → k=-8/-2=4 Ответ: s=4t в) -3=k9 → k=-3/9= -1/3 Ответ: s=-1/3t г) 12=k(-4) → k=12/-4=-3 Ответ: s=-3t
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