На сколько больше углов у тридцатиугольника чем у треугольника
Математика
На сколько больше углов у тридцатиугольника чем у треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тридцатиугольника 30 углов,у треугольника 3.Следовательно делаем так: 1)30-3=27(уг.)-больше. Ответ:на 27 углов.
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