Найдите слово с безударной гласной в корне,проверяем ой ударением 1 блестеть,ака??емия,лимонад,грозовые 2 бродить,безоблачный,вытворить,поплавок 3лебедь,прорастать,стартовать,касаться 4
Русский язык
Найдите слово с безударной гласной в корне,проверяем ой ударением 1 блестеть,ака??емия,лимонад,грозовые 2 бродить,безоблачный,вытворить,поплавок 3лебедь,прорастать,стартовать,касаться 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лимонад пров. лимон. Остальные не подходят.
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