Пишите мне 40 самых известных слов в русском языке 20 point :)
Русский язык
Пишите мне 40 самых известных слов в русском языке 20 point :)
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Язык, ответ, задача, корень, день, художник, небо, солнце, звезды, река, гора, море, книга, пример, друг, урок, мама, папа, отец, цвет, буква, символ, роза, словарь, слово, птица, школа, университет, цифра , врач, магазин, учитель,
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