Краткое содержание 7 класс данилов 15 параграф

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Краткое содержание 7 класс данилов 15 параграф
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Гость:
Выпиши все что выделено, а темы типо(реформа центрального управления) пиши одно два предложения, обязатель пиши все года и что в них произошло и поняия типо(коллегии).
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