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Сочинение - рассуждение на тему «Кто такие террористы» Террористы – это члены какой-либо террористической организации, действия которых направлены на совершение акта насилия в отношении двух и более людей. К террористическим актам, в частности, относятся захват заложников, угон самолетов, организация взрывов на улице и так далее. Цель терроризма – чтобы пострадало как можно больше людей. Террор сегодня глобальная проблема международного масштаба. Террористических организаций в настоящее время насчитывается очень большое количество. Из самых известных – это Аль-Каида, Талибан и Игил. Именно они в последнее время берут на себя серии совершенных терактов. Террористов трудно назвать людьми – это машины – убийцы, смертники. По их вине гибнут тысячи невинных людей. Они идут на смерть во имя Аллаха, надев пояс шахида. Пояс шахида – это самодельное взрывное устройство из тротила, которое смертник надевает под одежду для совершения массовых убийств путем самоподрыва. Совершенно непонятно, что движет этими субъектами, почему они соглашаются на это? Что же такое должно произойти в жизни человека, чтобы он превратился в смертника? Оказывается, не так все просто… Террористические организации воспитывают, выращивают свои кадры, зомбируют, держат на наркотиках. Обещают райскую жизнь после смерти, встречу с погибшими родственниками и т.д. В наркотическом опьянении смертник выполняет все установки, погибает, унося с собой сотни других жизней. Среди террористов много женщин. В основном это черные вдовы — вдовы или ближайшие родственницы погибших в боях членов незаконных вооруженных формирований. После смерти своих мужей или родных они становятся фактически рабынями боевиков. При их вербовке используется сам факт вдовства. Женщинам внушают, что они стали обузой для родственников. Им говорят, что они грешницы и наказаны Аллахом, который отнял у них мужа, а поэтому им нужно искупить грехи, исполнив свой долг перед своим народом. Еще есть невесты Аллаха - это обычно молодые девушки, чаще всего из ваххабитских семей, где женщинам прививают культ поклонения мужчине, или девушки, выросшие без родного отца. С терроризмом борются во всем мире. Это одна большая общая беда и проблема. Спецслужбы проводят всевозможные расследования, арест или уничтожение лидеров террористических групп. Все государства, даже соперничающие на международной арене, вынуждены объединять усилия в борьбе с терроризмом. Хочется верить, что наступит время, когда не будет террора и насилия, когда прекратятся массовые убийства невинных людей, когда террористы поймут, что убивать – это большой смертных грех и, что ни один Бог не разрешает делать этого!