Морфологічний розбір слова (бджоли і князь)
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Морфологічний розбір слова (бджоли і князь)
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Початкова форма: Князь Частина мови: іменник Граматика: однина, називний відмінок, чоловічий рід, істота Форми: князь, князя, князю, князем, князя, князі, князі, князів, князям, князями, князів Початкова форма: Бджоли. Частина мови: іменник. Граматика: називний відмінок, множина, жіночий рід. Форми: Бджоли.
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