Помогите придумать сочинение на тему День рождения!

Гость: Гость:

Меня зовут (твоё имя) , недавно мне исполнилось 10 лет. Я очень ждала этого праздника и всё время думала о том, что же мне подарят родители. Я не хотела засыпать вечером, потому что ждала полуночи , чтобы увидеть то, что приготовили для меня они, но за день я так устала, что забыла о своей идее и быстро уснула. Рано утром я встала, моему восторгу не было предела. По всей моей комнате летали воздушные шары, а стены были украшены моими фотографиями и плакатами с поздравлениями. В следующей комнате на диване сидели родители и держали коробку. Я подошла поближе и увидела, что коробка немного двигается на папиных коленях. Я сразу поняла , что там кто-то живой и очень обрадовалась. Рванула к коробке и быстро её открыла . Из неё выпрыгнул рыжий котёнок с большой белой ленточкой на шее. Мы назвали его Клёпой. В середине дня ко мне пришли друзья. Мы прыгали , танцевали и веселились. Но главной звездой был Клёпа. Все постоянно его гладили и играли с ним, ему очень нравилось такое внимание. К вечеру все были очень уставшими , гости разошлись по домам. Остались я и мой новый друг. Мы вместе пошли в спальню, пробрались через шары, упали на кровать и уснули вместе. Такого чудесного дня рождения у меня не было никогда.