Найдите слово с безударной гласной в корне корне проверяемые ударением блестеть ??кадемия лимонад грозовые Напишите это слово

Русский язык

Найдите слово с безударной гласной в корне корне проверяемые ударением блестеть ??кадемия лимонад грозовые Напишите это слово

Автор: Гость