Найдите слово с безударной гласной в корне корне проверяемые ударением блестеть ??кадемия лимонад грозовые Напишите это слово
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Найдите слово с безударной гласной в корне корне проверяемые ударением блестеть ??кадемия лимонад грозовые Напишите это слово
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БлЕстеть- блЕск грОзовые- грОзы
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