Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"

Русский язык

Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"

Автор: Гость