Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"
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Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асфальтированный, шпаклёванный,Всегда пишутся с одной буквой "н"Посажёный, смышлёный, названый, званый, непрошеный, лошадиную (ястребиный, крысиный), вараном, гостинаяВсегда пишутся с двумя буквами "н"неслыханный, желанный, нежданный, отчаянной, обещанный, священный, нечаянный, невиданный, негаданный
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