Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"

Русский язык
Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асфальтированный, шпаклёванный,Всегда пишутся с одной буквой "н"Посажёный, смышлёный, названый, званый, непрошеный, лошадиную (ястребиный, крысиный), вараном, гостинаяВсегда пишутся с двумя буквами "н"неслыханный, желанный, нежданный, отчаянной, обещанный, священный, нечаянный, невиданный, негаданный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Стих лермонтова воздушный кораблик
Ответить
Русский язык
Ребятки! Срочно! Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высажива...
Ответить
Английский язык
Придумайте загадку на английском про виды спорта
Ответить
Литература
Цитаты из Дубровского описывающие характер Дубровского и Т роекурова
Ответить