Стих лермонтова воздушный кораблик

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Стих лермонтова воздушный кораблик
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Гость:
            (из Цедлица) По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется Несется на всех парусах.  Не гнутся высокие мачты, На них флюгера не шумят, И, молча, в открытые люки Чугунные пушки глядят.  Не слышно на нем капитана, Не видно матросов на нем; Но скалы и тайные мели, И бури ему нипочем.  Есть остров на том океане - Пустынный и мрачный гранит; На острове том есть могила, А в ней император зарыт.  Зарыт он без почестей бранных Врагами в сыпучий песок,  Лежит на нем камень тяжелый, Чтоб встать он из гроба не мог.  И в час его грустной кончины, В полночь, как свершается год, К высокому берегу тихо Воздушный корабль пристает.  Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг; На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук.  Скрестивши могучие руки, Главу опустивши на грудь, Идет и к рулю он садится И быстро пускается в путь.  Несется он к Франции милой, Где славу оставил и трон, Оставил наследника-сына И старую гвардию он.  И только что землю родную Завидит во мраке ночном, Опять его сердце трепещет И очи пылают огнем.  На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет И маршалов грозно зовет.  Но спят усачи-гренадеры - В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид.  И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою.  И, топнув о землю ногою, Сердито он взад и вперед По тихому берегу ходит, И снова он громко зовет:  Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе; Ему обещает полмира, А Францию только себе.  Но в цвете надежды и силы Угас его царственный сын, И долго, его поджидая, Стоит император один -  Стоит он и тяжко вздыхает, Пока озарится восток, И капают горькие слезы Из глаз на холодный песок, Потом на корабль свой волшебный, Главу опустивши на грудь, Идет и, махнувши рукою, В обратный пускается путь. 
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