Даю 100 баллов!!! Пожалуйста!!!

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Крот всю свою жизнь проводит в подземных ходах, которые сам и роет. Ходы эти делятся на кормовые и жилые. Кормовые - это такие ходы, как будто ловушки - в них попадают из других слоёв почвы черви, насекомые, их личинки. А вот по жилым ходам крот передвигается. Там есть и вода, и гнездо, и ходы к кормовым ходам. Спит крот на глубине около 2 метров - это один из самых глубоких ходов - своё гнездо крот прячет в корнях деревьев. А вот кормовые ходы расположены почти на поверхности земли.