Прочитайте текст. Передайте его содержание, заменив личные глаголы безличной фор??ой. День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, та...
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Прочитайте текст. Передайте его содержание, заменив личные глаголы безличной фор??ой. День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлинели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую и прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ЗНАЮ КАК ДЕЛАТЬ! ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было жарко. Мне с утра увиделись на горизонте белые причудливые формы тучек, потом все ближе и ближе их стало сгонять маленьким ветром, так что ими было закрыто солнце. Сколько не ходить и ни чернеть тучам, видно, не суждено, им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру стали расходиться: бледнеть, становится длиннее и бежать на горизонт; другие, над самой головой, превращаться в белую прозрачную чешую;одной только черной большей туче суждено было остановиться на востоке. Карлу Ивановичу всегда удавалось знать, куда какой туче пойти; им объявлялось, что туче пойти к Масловке, что не бывать дождю и погоде быть превосходной.
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