Прочитайте текст. Передайте его содержание, заменив личные глаголы безличной фор??ой. День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, та...

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Прочитайте текст. Передайте его содержание, заменив личные глаголы безличной фор??ой. День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлинели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую и прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ЗНАЮ КАК ДЕЛАТЬ! ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!

Автор: Гость