Прочитайте.Образуйте от глаголов в неопределённой форме глаголы прошедшего врем??ни.Укажите род глаголов в единственном числе.Вот слова:Светить- Услышать- Зеленеть- Реять-Выделите в глаголах прошедшего времени суффиксы и оконча...

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Прочитайте.Образуйте от глаголов в неопределённой форме глаголы прошедшего врем??ни.Укажите род глаголов в единственном числе.Вот слова:Светить- Услышать- Зеленеть- Реять-Выделите в глаголах прошедшего времени суффиксы и окончания.Помогите прошу очень нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светить-светил(м.р.) Услышать-услышал(м.р.) Зеленеть-зеленел(м.р.) Реять-реяла(ж.р.)
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