Прочитайте.Образуйте от глаголов в неопределённой форме глаголы прошедшего врем??ни.Укажите род глаголов в единственном числе.Вот слова:Светить- Услышать- Зеленеть- Реять-Выделите в глаголах прошедшего времени суффиксы и оконча...

Русский язык

Прочитайте.Образуйте от глаголов в неопределённой форме глаголы прошедшего врем??ни.Укажите род глаголов в единственном числе.Вот слова:Светить- Услышать- Зеленеть- Реять-Выделите в глаголах прошедшего времени суффиксы и окончания.Помогите прошу очень нужно!

Автор: Гость