Моря омывающие берега России в европе и азии
Окружающий мир
Моря омывающие берега России в европе и азии
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Европа:Каспийское,Азовское,Баренцево,Черное,Карское.Азия:Охотское,лаптевых,Беренгово,Чукотское,Желтое,Японское.
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