Дана линейная функция y=-2x+4 задание формулой какую-нибудь линейную функцию,график которой: а) параллельно графику данной функции

Математика
Дана линейная функция y=-2x+4 задание формулой какую-нибудь линейную функцию,график которой: а) параллельно графику данной функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У= - 2х+ любое число. Например, у= - 2х - 27. При параллельности прямых должны быть равны коэффициенты при х. В нашем случае (- 2)
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