Придумай задачу о лисице которая решается в два действия.
Математика
Придумай задачу о лисице которая решается в два действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две лисицы вышли одновременно от друг друга одна идёт 5км/ч а другая 7км/ч какое расстояние будет между ними через 6 минут 1)5+7=12(вместе) 2)12•6=72(S)
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