Прочитайте и запишите дробные числа словами. 1/2; 0,8; 1,28; 6,07; 7 3/4+1/4; 6,8+0,021.
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Прочитайте и запишите дробные числа словами. 1/2; 0,8; 1,28; 6,07; 7 3/4+1/4; 6,8+0,021.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна вторая ноль целых восемь десятых одна целая двадцать восемь сотых шесть целых семь сотых
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