В вагон погрузили 150 мешков лука по 30, 5кг каждый и 112 одинаковых ящиков помидоров. Какова масса одного ящика помидоров, если масса всего груза 54, 15ц?

Математика

В вагон погрузили 150 мешков лука по 30, 5кг каждый и 112 одинаковых ящиков помидоров. Какова масса одного ящика помидоров, если масса всего груза 54, 15ц?

Автор: Гость