В вагон погрузили 150 мешков лука по 30, 5кг каждый и 112 одинаковых ящиков помидоров. Какова масса одного ящика помидоров, если масса всего груза 54, 15ц?
Математика
В вагон погрузили 150 мешков лука по 30, 5кг каждый и 112 одинаковых ящиков помидоров. Какова масса одного ящика помидоров, если масса всего груза 54, 15ц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30,5 кг*150=4575кг=45 ,75 ц - погрузили Лука 2) 54,15ц-45,75 ц=8,4 ц -погрузили помидоров 3) 8,4 ц:112=840 кг:112=7,5 кг - помидоров в 1-м ящике
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