Решите пожалуйста X^2+2x-3gt;или равно 0
Алгебра
Решите пожалуйста X^2+2x-3gt;или равно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+2x-3≥0 x^2+2x-3=0 x1*x2=-3 x1+x2=-2 x1=1 x2=-3 (x-1)(x+3)≥0 + - + /////////////// ////////////// ------------[-3]--------------------------[1]-------------- Ответ: (-∞;-3] U[1;+∞)
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