Решите пожалуйста X^2+2x-3gt;или равно 0

Алгебра
Решите пожалуйста X^2+2x-3gt;или равно 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+2x-3≥0 x^2+2x-3=0 x1*x2=-3 x1+x2=-2 x1=1 x2=-3 (x-1)(x+3)≥0       +                         -                              + ///////////////                                         ////////////// ------------[-3]--------------------------[1]-------------- Ответ: (-∞;-3] U[1;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сформулируйте признак делимости на 21. Пожалуйста!
Ответить
Геометрия
Крупные реки и озёра в Австралии ,пожалуйста помогите!!!! :'( География
Ответить
Окружающий мир
На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста 2 простых предложения и 2 сложных! Зарание спасибо!!
Ответить
Алгебра
X^2-16 ------------ <=0 (x-2)(x+4) Как решить???
Ответить