На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).
Окружающий мир
На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама думаю над ним) Россия- Путин. Америка- Обама. Украина - Терещенко. Белорусь- Корж.
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