На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).

Окружающий мир

На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).

Автор: Гость