На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).

Окружающий мир
На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама думаю над ним) Россия- Путин. Америка- Обама. Украина - Терещенко. Белорусь- Корж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста 2 простых предложения и 2 сложных! Зарание спасибо!!
Ответить
Алгебра
X^2-16 ------------ <=0 (x-2)(x+4) Как решить???
Ответить
Алгебра
Помогите решить срочно
Ответить
Математика
Сколько чисел от 1 до 50 делятся на 7? выпиши их. Запиши случаи деления, сосчитай результат.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно
Ответить