Крупные реки и озёра в Австралии ,пожалуйста помогите!!!! :'( География

Геометрия
Крупные реки и озёра в Австралии ,пожалуйста помогите!!!! :'( География
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая крупная река МУРРЕЙ с притоком ДАРЛИНГ.  Самые крупные озера находятся в Южной Австралии: озера Эйр, Торренс, Гэрднер и Фром.
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