Крупные реки и озёра в Австралии ,пожалуйста помогите!!!! :'( География
Геометрия
Крупные реки и озёра в Австралии ,пожалуйста помогите!!!! :'( География
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая крупная река МУРРЕЙ с притоком ДАРЛИНГ. Самые крупные озера находятся в Южной Австралии: озера Эйр, Торренс, Гэрднер и Фром.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
На схеме "Мое Человечество"в самый большой круг напиши 2-3 фамилии известных людей -граждан разных государств (подпиши,из каких государств эти люди).
Алгебра