Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления: 79 и 164

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Что бы перевести число из 10-чной СС в СС с другим основанием (в данной задаче с основанием 8 и 16) надо это число последовательно делить на основание новой СС, записывая остатки от деления в обратном порядке. Это и будет искомое число. При этом учитываем, что двузначные остатки обозначаются буквами английского алфавита, например 10 это A, 11 - B, 12 - C и т.д. Таким образом получаем: 79 : 2 = 39 (остаток 1) 39 : 2 = 19 ( 1 ) 19 : 2 = 9 ( 1 ) 9 : 2 = 4 ( 1 ) 4 : 2 = 2 ( 0 ) 2 : 2 = 1 ( 0 ) 1 : 2 = 0 ( 1 ) Собираем остатки в обратном порядке, получаем число 100111, т.е. 79 (в 10 СС) = 100111 (в 2 СС) 79 : 16 = 4 ( ост. 15 ) ..... 15 соответствует букве F 4 : 16 = 0 ( 4 ) т.е. 79 (в 10 СС) = 4F (в 16 СС) Аналогично получаем: 79 (в 10 СС) = 117 (в 8 СС) 169 (в 10 СС) = 10100100 (в 2 СС) 169 (в 10 СС) = 244 (в 8 СС) 169 (в 10 СС) = A4 (в 16 СС)