От двух пристаней расстояние между которыми 90 километров одновременно вышли навстречу друг другу два тепловоза первый шел со скоростью 20 километров в час второй 25 километров в час через сколько часов они встретились

Математика
От двух пристаней расстояние между которыми 90 километров одновременно вышли навстречу друг другу два тепловоза первый шел со скоростью 20 километров в час второй 25 километров в час через сколько часов они встретились
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 + 25 = 45 км/ч - скорость сближения 90 : 45 = 2 часа - через столько они встретятся
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