От двух пристаней расстояние между которыми 90 километров одновременно вышли навстречу друг другу два тепловоза первый шел со скоростью 20 километров в час второй 25 километров в час через сколько часов они встретились

Математика

От двух пристаней расстояние между которыми 90 километров одновременно вышли навстречу друг другу два тепловоза первый шел со скоростью 20 километров в час второй 25 километров в час через сколько часов они встретились

Автор: Гость