А)4x+6-х=(4-1)х+6=3х+6= б)7х-8+5х= в)х-5+3х= г)-7х+9+7- д)х+2-4х= е)-8х-7+8х= Решите пожалуйста приведите подобные слагаемые
Математика
А)4x+6-х=(4-1)х+6=3х+6= б)7х-8+5х= в)х-5+3х= г)-7х+9+7- д)х+2-4х= е)-8х-7+8х= Решите пожалуйста приведите подобные слагаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)7х-8+5х= х (7+5)-8=12х-8 в) х-5+3х=х (1+3)-5=4х-5 г)-7х+9+7=-7х+(9+7)=-7х+16 д) х+2-4х=х (1-4)+2=3х+2 е)-8х-7+8х=х (-8+8)-7=(0)х-7
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