Номер 5 пожалуйста побыстрей

Гость: Гость:

а)1й способ: 960÷160=6 часов - время первого 190×6=1140 метров - расстояние второго 1140- 960=180 метров расстояние между ними.2й способ:960:160=6 мин - время в пути190-160= 30 м/мин - разница скоростей (на 30 м/мин второй скачет быстрее)30 * 6 = 180 м - на 180 м второй проскачет дальше . б) 1й способ: 6÷2=3 стр- за 1 час шестикласник 3+2=5 стр - за 1 час семиклассник 3+5=8 стр - за 1 час вместе 160÷8=20 часов.2й способ:2*2=4 стр - на 4 стр семиклассник печает больше ( за 2 часа)6+4=10 стр - печатает семиклассник за два часа6+10=16 стр - печатают вместе за два часа160:16=10 - в десять раз больше стр нужно напечатать , значит и времени нужно в 10 раз больше :2*10=20 часов- время, которое потребуется ученикам , чтобы напечатать 160 страниц.