Сочинение на тему ,,Книга наш друг и советчик"
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Сочинение на тему ,,Книга наш друг и советчик"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу кратко, допиши сам, что посчитаешь нужным. Книга - удивительная вещь. Только откроешь её, и сразу попадаешь в волшебный новый мир. По жизни мы всегда идём с книгой. В детстве родители нам читали сказки, в школьные годы сопровождают многочисленные учебники. Взрослые читают уже более серьёзную литературу. Этот друг в бумажном переплёте обязательно поможет нам, если потребуется совет. Посредством книги человек общается с авторами, жившими в другую эпоху, время, имевшими разные взгляды на жизнь и всё, что нас окружает. Подумать только, что существует вещь, способная с головой погрузить любого в другой мир или даже перенести во времени. К сожалению, в наш век высоких технологий, люди стали забывать радость чтения. Давайте помнить о наших бумажных товарищах, ведь в них хранятся все знания, накопленные человечеством за долгие века своего существования!
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