Даю 20 баллов. Помогите пожалуйста! Почему вспыхнула война Алой и Белой роз? Подум??й, чем она отличалась от обычной междоусобной войны? Заранее спасибо))

История

Даю 20 баллов. Помогите пожалуйста! Почему вспыхнула война Алой и Белой роз? Подум??й, чем она отличалась от обычной междоусобной войны? Заранее спасибо))

Автор: Гость