Даю 20 баллов. Помогите пожалуйста! Почему вспыхнула война Алой и Белой роз? Подум??й, чем она отличалась от обычной междоусобной войны? Заранее спасибо))
История
Даю 20 баллов. Помогите пожалуйста! Почему вспыхнула война Алой и Белой роз? Подум??й, чем она отличалась от обычной междоусобной войны? Заранее спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
Ну может потому что она не особая
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