Краткое содержание новый наряд короля
Алгебра
Краткое содержание новый наряд короля
Ответ(ы):
Гость:
Ну крч королю шили красивые платья а ему не нрав. ну и ему сказали тип вот те платье а на самом деле платья не было и он голый такой да вышел
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