Срочно Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?

Физика

Срочно Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?

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