Срочно Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?
Физика
Срочно Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовлено провід?
Ответ(ы):
Гость:
L=200 м, S= 5 мм2, R= 16 Ом. ρ-? R=ρL/S. ρ=RS/L, ρ=16*5/200= 0,4 Ом*мм²/м.
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